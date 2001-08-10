Сахалинка сняла квартиру и стала жертвой мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 17-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что у нее обманным путем неизвестные похитили 20,5 тысяч рублей.

Выяснилось, что, находясь в Поронайске, потерпевшая в сети Интернет нашла объявление о сдаче квартиры в Южно-Сахалинске. Заявительница связалась с собственником по номеру, который был указан на сайте. Договорившись о съеме жилья, потерпевшая перевела деньги за аренду.

Позже ей позвонила некая девушка и сказала, что сдать квартиру не получится, ссылаясь на семейные обстоятельства. Тогда заявительница позвонила мужчине, которому перевела деньги, и попросила их вернуть. Он ответил девушке, что необходимо написать заявление о возврате денежных средств и перевести ему еще 21 тысячу рублей. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.