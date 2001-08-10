Сахалинец вытащил деньги из кассы, пока продавцы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу обратилась 46-летняя местная жительница, которая является директором одного из магазинов в селе Троицкое. Женщина рассказала правоохранителям, что из кассы торгового помещения неизвестным были похищены более семи тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Южно-Сахалинска. Установлено, что примерно в семь часов утра мужчина, находясь в селе Троицкое, зашел в вышеуказанный магазин. Воспользовавшись тем, что продавцы отвлечены, мужчина перелез через прилавок, похитил из кассы деньги, после чего незамедлительно покинул помещение. Денежные средства подозреваемый потратил.

Возбуждено уголовное дело.