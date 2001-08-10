Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2021
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10:13, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец превысил скорость, не вписался в поворот и снес двух земляков, торгующих дикоросами

Сахалинец превысил скорость, не вписался в поворот и снес двух земляков, торгующих дикоросами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

46-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Королла Аксио", на 172 километре автодороги Южно-Сахалинск - Оха, не верно выбрал скорость движения при проезде поворота, в результате чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего совершил наезд на двух граждан, которые осуществляли придорожную торговлю на обочине дороги, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, гражданин 54-летний мужчина скончался до прибытия скорой медицинской помощи, 44-летняя женщина получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Информация подготовлена на основе предварительных данных, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

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