Утверждено обвинительное заключение в деле о гибели судна "Восток"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместитель uенерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель 20 членов экипажа рыболовецкого морозильного судна "Восток", рассказали ТИА "Острова" в управлении генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Сахалинской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Расследованием установлено, что 25.01.2018 российское рыболовецкое морозильное судно "Восток", принадлежащее ООО "ДВ-Флот", во время следования из порта Донхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области, находясь в акватории Японского моря в неблагоприятных погодных условиях, подверглось сильному обледенению. Вследствие непроведения командой эффективных мероприятий по борьбе со льдом морской транспорт потерял остойчивость и под воздействием волн опрокинулся. Все 20 членов экипажа погибли.
Непосредственной причиной случившегося стало бездействие обвиняемого, занимавшего с 2015 года в ООО "ДВ-Флот" должность заместителя директора по безопасности мореплавания, который вопреки требованиям нормативно-правовых актов и должностных обязанностей не провел инструктаж и подготовку экипажа к действиям в аварийных ситуациях и в борьбе за живучесть судна, не осуществлял постоянный контроль за соблюдением требований безопасности мореплавания и охраны жизни на море.
В ходе расследования компанией-владельцем судна семьям погибших выплачено по 1,5 млн. рублей.
Для обеспечения компенсации морального вреда родственникам погибших наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 1,1 млн. рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено Невельским городским судом Сахалинской области.
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