16:39, | Новости политики Сахалина и Курил
В Народную программу ЕР поступило более 240 тысяч предложений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Граждане продолжают принимать участие в формировании будущего страны, оставляя предложения, с которыми партия «Единая Россия» отправится на выборы в Госдуму. Делают они это как на сайте естьрезультат.рф, так и на офлайн-площадках в региональных отделениях. Всего в новую Народную программу уже поступило более 240 тысяч предложений.
«Сегодня избиратели ожидают новых решений», — подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Все собранные инициативы распределены на пять смысловых блоков: «Устройство самой большой страны в мире», производительность труда и кадры, «Культурно-ценностный вызов», «Демографический вызов» и оборонно-технологический вызов. Над ними работали участники 43 региональных и трех окружных форумов.
Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», говоря о МСП, отметил, что партии уже есть чем гордиться.
«Фактически за 6 лет, благодаря тем национальным проектам, которые вы утверждали, малый бизнес превратился в совершенно другого игрока как в экономическом смысле, так и в бюджетном, фискальном смысле, так и в плане развития карьерных ростов наших граждан», — подчеркнул он. При этом, по его словам, важно не заморозить достигнутое.
Сахалинцы также участвуют в формировании программы. В марте-апреле этого года депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов провёл приёмные недели в Анивском, Долинском и Холмском районах, где собирал предложения от жителей.
«Единая Россия» впервые применит двухкомпонентный подход: предвыборная программа (решения текущих задач и план работы на период полномочий нового парламента) плюс идеологический блок с ценностными ориентирами и стратегическим образом страны.
Рамку программы на несколько десятилетий партия представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — народную программу на пять лет.
«Работа над Народной программой – это, в том числе, и работа над предложениями в будущее законодательство, которыми должны будут заниматься наши однопартийцы, удостоенные чести быть избранными в Государственную Думу. Это на самом деле будет в известном смысле такой наказ, который содержится в программе», — заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
