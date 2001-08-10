Наталия Куприна избрана секретарем местного отделения партии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 апреля 2025 года в Корсакове состоялась конференция местного отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Корсаковского муниципального округа Сахалинской области. В мероприятии приняли участие 32 делегата, включая представителей первичных отделений, членов местного политсовета и местной контрольной комиссии.

По итогам тайного голосования секретарем местного отделения партии избрана Наталия Юрьевна Куприна.

Наталия Куприна, обращаясь к коллегам, выразила благодарность за доверие: "Для меня большая честь возглавить местное отделение партии. Хочу поблагодарить всех партийцев за поддержку и активное участие в работе. Уверена, что вместе мы сможем реализовать важные проекты, в том числе Народную программу и продолжить служить интересам жителей Корсаковского района. Наш общий успех — в единстве и ответственности перед людьми».

Руководитель регионального исполнительного комитета сахалинского отделения партии "Единая Россия" Ирина Киселева отметила: "Наталия Юрьевна — профессионал в своём деле. Она известна ответственным подходом к делу и умением находить решения в сложных ситуациях. Желаю избранному секретарю новых достижений в укреплении местного отделения партии, реализации партийных проектов и значимых инициатив, плодотворной работы на благо жителей района".

В рамках конференции также прошло вручение партийных билетов новым членам "Единой России" и благодарственных писем активистам.