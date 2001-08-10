08:53, | Новости политики Сахалина и Курил
Наталия Куприна избрана секретарем местного отделения партии "Единая Россия" в Корсаковском муниципальном округе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 апреля 2025 года в Корсакове состоялась конференция местного отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Корсаковского муниципального округа Сахалинской области. В мероприятии приняли участие 32 делегата, включая представителей первичных отделений, членов местного политсовета и местной контрольной комиссии.
По итогам тайного голосования секретарем местного отделения партии избрана Наталия Юрьевна Куприна.
Наталия Куприна, обращаясь к коллегам, выразила благодарность за доверие: "Для меня большая честь возглавить местное отделение партии. Хочу поблагодарить всех партийцев за поддержку и активное участие в работе. Уверена, что вместе мы сможем реализовать важные проекты, в том числе Народную программу и продолжить служить интересам жителей Корсаковского района. Наш общий успех — в единстве и ответственности перед людьми».
Руководитель регионального исполнительного комитета сахалинского отделения партии "Единая Россия" Ирина Киселева отметила: "Наталия Юрьевна — профессионал в своём деле. Она известна ответственным подходом к делу и умением находить решения в сложных ситуациях. Желаю избранному секретарю новых достижений в укреплении местного отделения партии, реализации партийных проектов и значимых инициатив, плодотворной работы на благо жителей района".
В рамках конференции также прошло вручение партийных билетов новым членам "Единой России" и благодарственных писем активистам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
08:53 Сегодня Наталия Куприна избрана секретарем местного отделения партии "Единая Россия" в Корсаковском муниципальном округе
09:22 Сегодня Специалисты рабочих профессий лидируют в поиске работы на Сахалине
09:30 Сегодня На Сахалине за сутки камеры зафиксировали почти две тысячи нарушений ПДД
09:34 Сегодня Всероссийская акция "Диктант ЖКХ" стартовала в Южно-Сахалинске
11:48 11 Апреля На Сахалине провели 104 проверки в рамках операции "Нелегальный мигрант - 2025"
16:05 11 Апреля На улице Аграрной Южно-Сахалинска вводят частичное ограничение движения из-за прокладки газовых сетей
09:30 11 Апреля На Сахалине энергетики подключили агропромышленный парк к электросетям
13:25 11 Апреля Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
Выбор редакции
- 13:17 Вчера Сахалинская библиотека представит на выставке 49 женских судеб
- 11:00 Вчера Сахалинские спортсменки завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по чир спорту
- 09:22 10 Апреля Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту
- 09:55 9 Апреля Сахалинские ветераны получат юбилейные выплаты к 80-летию Победы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?