На Сахалине военнослужащие ВВО, заключившие первые контракты, осваивают стрельбу из 120-мм миномётов «Сани»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) Троицкий военнослужащие мотострелковых подразделений, заключившие первые контракты, осваивают стрельбу из 120-мм миномётов «Сани».

В ходе занятий по боевой подготовке миномётные расчёты, сформированные из числа добровольцев, отрабатывают нормативы по занятию и маскировке огневых позиций, приведению минометов в боевое положение, а также выполняют корректировку огня.

Освоить навыки работы на артиллерийских приборах и орудиях военнослужащим помогают опытные офицеры армейского корпуса ВВО. После освоения теоретической части, расчёты 120-мм миномётов «Сани» выполнят свои первые боевые стрельбы.

На полигоне добровольцам предстоит поразить мишени, имитирующие боевую технику и живую силу условного противника на удалении более от 2-х до 3-х километров. Огонь будет вестись полупрямой наводкой и с закрытой огневой позиции.

Координаты целей артиллеристы будут получать от операторов современных комплексов беспилотной авиации (БПЛА), а также при помощи средств визуального наблюдения.