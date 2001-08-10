17:02, | Новости политики Сахалина и Курил
Сергей Надсадин занял первое место в медиарейтинге среди мэров дальневосточных городов по итогам января
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за январь 2022 года. Рейтинг возглавил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, его медиаиндекс - 5 997,0, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации
В тройку лидеров также вошли глава Владивостока Константин Шестаков и
глава Якутска Евгений Григорьев. Среди основных событий с участием главы областной столицы Сергея Надсадина, которые широко освещались в СМИ, - ход работ по расчистке от снега
Южно-Сахалинска, переживающего мощный циклон, а также дальнейшая
ликвидация последствий циклона.
Напомним, в Южно-Сахалинске был объявлен режим ЧС. Так, Сергей Надсадин провел ряд выездных совещаний по адресам, по которым жители оставили жалобы в социальных сетях. Проводил инспекционные поездки с участием руководителей структур администрации и подрядных
организаций, ответственных за расчистку от снега городских улиц. Мэр также
держал на личном контроле вопрос расчистки проездов к социально значимым
учреждениям города, а также поручил закрепить за каждым микрорайоном
ответственных от администрации города для взаимодействия с управляющими
компаниями по расчистке внутриквартальных проездов.
В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций
столиц субъектов Дальневосточного федерального округа. Рейтинг построен на
основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 73 тыс. источников:
ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
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