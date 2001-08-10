В Южно-Сахалинске избраны председатели городской думы и контрольно-счётной палаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ключевые руководящие позиции в системе управления областной столицей сегодня заняли Олег Логачев и Алексей Фризюк. За их кандидатуры свои голоса на заседании Городской Думы отдали большинство депутатов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, председателем городского представительного органа стал Олег Логачев. Напомним, в конце декабря прошлого года действующий председатель гордумы Сергей Дмитриев объявил о том, что готов покинуть этот пост по собственному желанию, оставаясь при этом депутатом по 13-му избирательному округу. Одним из наиболее вероятных приемников Сергея Дмитриева называли его заместителя - Олега Логачева.
И сегодня депутатский корпус поддержал эту кандидатуру. Олег Логачев родился и вырос в Южно-Сахалинске. Более 15 лет представляет интересы людей в Городской Думе, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и доверием горожан. Об этом свидетельствуют его стабильно высокий процент голосов на избирательном округе.
С избранием нового председателя лично поздравил мэр Сергей Надсадин. Он пожелал Олегу Логачеву продолжить курс на поддержку развития города и работать на благо каждого его жителя:
- Олега Евгеньевича я знаю давно. Но, самое главное, он пользуется уважением среди горожан, максимально вовлечён в свою работу. Безусловно, желаю ему успехов.
Вместе с тем, глава Южно-Сахалинска поблагодарил экс-председателя Городской Думы Сергея Дмитриева за конструктивную работу, отстаивание интересов развития города и жителей областного центра.
Также ещё одним ключевым событием сегодняшнего заседания Городской Думы стало избрание нового состава Контрольно-Счетной палаты (КСП).
Напомним, в соответствии с действующим законодательством кандидатуру председателя Контрольно-Счетной палаты вносят на рассмотрение мэр, председатель гордумы и группа депутатов. Мэр города Сергей Надсадин внёс кандидатуру Алексея Фризюка. Сегодня ее поддержали большинство депутатов.
- Алексей Владимирович Фризюк - очень опытный управленец, он прошёл путь от руководителя одного из структурных подразделений муниципалитета до первого вице-мэра. Честный, порядочный, принципиальный и верный нашему городу. Я благодарен Алексею Владимировичу за годы совместной плодотворной работы в моей команде, и желаю ему на новом месте удачи, поддержки коллег и полной самоотдачи на благо наших горожан, - напутствовал нового председателя контрольно-счетной палаты Сергей Надсадин.
Отметим, в целях повышения эффективности работы всей администрации города готовятся изменения кадровой структуры муниципалитета. Ее мэрия Южно-Сахалинска представит широкой общественности в ближайшее время.
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