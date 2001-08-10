В Южно-Сахалинске открылся клуб "Активное долголетие"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске открылся первый в регионе клуб "Активное долголетие". Пилотный проект объединения для людей старше 55 лет запущен по инициативе областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке городской администрации.
Создание клуба стало возможным благодаря действующей с 2020 года в Южно-Сахалинске программе по укреплению общественного здоровья, утвержденной мэром Сергеем Надсадиным. С приветственным словом выступила главный врач Сахалинского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, координатор партийного проекта «Старшее поколение» Елена Столярова, от имени градоначальника собравшихся приветствовали директор департамента социальной политики Эльвира Юркова и директор департамента по делам молодежи и спорту Елена Завязкина. Представители администрации отметили, что в областном центре успешно реализуются проекты, направленные на создание условий для двигательной активности горожан старшего возраста: проводятся бесплатные тренировки по разным видам спорта, состязания, экскурсии. Подобные занятия положительно сказываются не только на физическом, но и на ментальном здоровье пожилых людей.
Елена Завязкина поблагодарила общественников из числа южносахалинцев старшего возраста, которые приложили немало сил для создания первого на острове клуба подобной направленности.
По словам главного врача центра общественного здоровья Елены Столяровой, средняя продолжительность жизни сахалинцев и курильчан составляет 70,2 года. Сегодня стоит задача увеличить этот показатель до 80 лет. Она рассказала, что кроме спортивных занятий участники клуба смогут посещать консультации по здоровому образу жизни, мастер-классы по оказанию экстренной медицинской помощи, другие образовательные мероприятия.
Гости церемонии открытия поучаствовали в различных конкурсах - на лучшее блюдо "Вкусно быть здоровым", "Веселые старты", зарядились хорошим настроением. Более 80 человек прошли анкетирование на индекс приверженности ЗОЖ.
Клуб "Активное долголетие" работает по адресу ул. Клубная, 21а, по информации пресс-службы мэрии.
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