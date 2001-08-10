Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – МТС заняла первое место в «Индексе цифрового лидерства операторов связи» аналитического агентства TelecomDaily. и их восприятие абонентами.

В исследовании TelecomDaily оценивались цифровые возможности крупнейших российских мобильных операторов: удобство, разнообразие и востребованность пользователями. Также эксперты оценивали качество работы и простоту использования сервисов. Итоговый результат МТС - 8,58 балла из 10, что отражает лидерство компании по совокупности показателей.

Эксперты TelecomDaily изучили 12 категорий цифровых услуг - умных голосовых помощников, расшифровку звонков, защиту от спама и мошенников, гибкое управление тарифами, финансовые сервисы, подписки, видеосервисы, шумоподавление. МТС получила в этой категории самые высокие баллы среди операторов - 4,36 из 5. Также респонденты оценивали, насколько удобно пользоваться цифровыми функциями в одном приложении – здесь также МТС получила самые высокие оценки. Для абонента это означает, что многие повседневные задачи можно решать, не переключаясь между множеством приложений и сервисов.

По данным TelecomDaily, чаще всего пользователи обращаются к защите от спам-звонков и мошенников - ей пользуются 39% опрошенных. На втором месте - управление тарифом и расходами через приложение (36,5%), на третьем - определение звонящего (33,5%). Еще 21,8% респондентов используют приложение для обращения в поддержку, а 16% - голосового помощника. Именно эти функции участники исследования считают наиболее важными: защита от мошенников и управление тарифом в МТС получили по 4,48 балла из 5.

МТС набрала и максимальные оценки за восприятие цифрового лидерства абонентами. 42% участников опроса считают, что именно у МТС самый широкий набор дополнительных функций и цифровых решений. 37% назвали цифровые сервисы компании наиболее удобными, а 35% отметили, что МТС лучше других объединяет мобильную связь, приложение, подписки и дополнительные услуги в единую экосистему.

«Сахалинская область – один из регионов-лидеров по цифровизации. Наши абоненты довольно активно используют цифровые решения в повседневной жизни, поэтому МТС предлагает только самые современные и востребованные услуги. Так, мы развиваем сервисы, которые помогают защищаться от нежелательных и мошеннических звонков, повышают качество общения благодаря шумоподавлению, позволяют использовать ИИ-помощника, записывать содержание разговоров, а также управлять услугами связи и расходами. Лидерская позиция в рейтинге показывает, что этот подход востребован абонентами и получает высокую оценку экспертов», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.