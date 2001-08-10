Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа "Троицкий" проходят практические занятия с будущими операторами беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, на специально оборудованном тренировочном поле военнослужащие переходят от теории к реальному управлению FPV-дронами. Опытные инструкторы - участники специальной военной операции обучают расчёты не просто пилотированию, а комплексному боевому применению беспилотников.

Бойцы осваивают грамотный поиск и обнаружение целей, точное ориентирование по координатам, а также эффективное взаимодействие с артиллерийскими и штурмовыми подразделениями для нанесения максимального урона противнику.

Особое внимание в ходе полётов уделяется пространственному мышлению и филигранной технике управления. Операторы отрабатывают прохождение сложных участков местности и фортификационных сооружений: учатся виртуозно заводить дроны в оконные и дверные проёмы, маневрировать в узких проходах блиндажей, тоннелей и траншей, оставаясь незамеченными для врага.

Полученные на полигоне навыки военнослужащие закрепят на последующих этапах боевого слаживания, где им предстоит действовать в составе разведывательно-ударных групп.