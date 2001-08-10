Аэрофлот с 1 декабря открывает продажу субсидированных билетов на 2027 год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэрофлот с 1 декабря открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2027 год. Жителям Южно-Сахалинска будут доступны несколько направлений.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе авиакомпании, оформление перевозки с января по март 2027 года откроется 1 декабря 2026 года, а с апреля по октябрь - к 15 декабря.
Для жителей Дальневосточного федерального округа тариф в одну сторону из Южно-Сахалинска в Москву составит 10 200 рублей для взрослого и 5 475 рублей для ребёнка 2-12 лет. По льготному тарифу для отдельных категорий граждан билет в столицу обойдётся в 7 300 рублей, детский - в 5 475 рублей.
Направление Хабаровск - Южно-Сахалинск по тарифу для жителей ДФО стоит 6 000 рублей для взрослого и 750 рублей для ребёнка. По льготному тарифу - 1 000 и 750 рублей соответственно. Перелёт Владивосток - Южно-Сахалинск обойдётся в 7 000 рублей для взрослого и 1 125 рублей для ребёнка, по льготному тарифу - 1 500 и 1 125 рублей.
Для оформления билета по субсидированному тарифу нужен общегражданский паспорт с отметкой о регистрации в ДФО. Детям до 14 лет - свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве и свидетельство о регистрации по месту жительства.
Льготные тарифы доступны гражданам до 23 лет и старше 60 лет (женщинам - старше 55), инвалидам I группы, инвалидам с детства II и III группы, сопровождающим, а также многодетным семьям.
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