Связист с Сахалина спас товарища и восстановил линию связи на передовой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В октябре этого года вблизи населённого пункта Гуляй Поле военнослужащий батальона связи отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВВО гвардии сержант Александр Маслов выполнял задачу по доставке оптоволоконного кабеля на передовую. Бойцу предстояло не только доставить ценное оборудование, но и восстановить повреждённую линию связи.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, передвигаясь на квадроцикле вместе с товарищем, Александр заметил приближающийся FPV-дрон противника. Проявив выдержку и точный расчёт, он увёл квадроцикл из-под прямого удара, чем спас жизнь себе и сослуживцу, а также сохранил ценное оборудование.
Из-за детонации дрона сержант получил осколочное ранение ноги. Несмотря на это и повреждения квадроцикла, он продолжил выполнять боевую задачу и обеспечил бесперебойную связь расчётов с командованием бригады.
За проявленное мужество и отвагу гвардии сержант Александр Маслов представлен к государственной награде - медали "За храбрость" II степени.
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