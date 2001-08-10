Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За январь-сентябрь 2026 года на 60% увеличился объем ресурсов до востребования, которые средний и малый бизнес Сахалинской области разместил в ВТБ.

«Активная динамика средств до востребования демонстрирует спрос на наш гибкий инструмент – начисление процентов на ежедневный остаток на расчетном счете.

Он дает возможность свободно использовать денежные средства предприятия, при этом получая дополнительный доход и позволяет бизнесу оптимизировать использование своих временно свободных денежных средств», – прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

Также за 9 месяцев текущего года портфель кредитов сегмента среднего и малого бизнеса ВТБ на Сахалине прибавил 13% и превысил 19,5 млрд рублей. Вырос и гарантийный портфель: на 20%, до 3,5 млрд рублей. Гарантии дают предприятиям возможность не отвлекать собственные средства для участия в госзакупках и обеспечения контрактов.