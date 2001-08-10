Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Москве на площадке кластера «Ломоносов» состоялся приуроченный к 25-летию «Единой России» Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив сторонников партии. Он собрал около 600 лидеров НКО, волонтёров, гражданских активистов, представителей советов сторонников, парламентариев, ветеранов СВО, спортсменов и экспертов профильных ведомств и грантовых фондов.

В видеообращении к делегатам форума Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что в исторической победе «Единой России» на выборах в Государственную Думу — немалая заслуга её сторонников, которых насчитывается уже более миллиона.

«При вашем непосредственном участии развивается сеть центров поддержки гражданских инициатив. Успешно действует образовательный проект «Университет НКО». Эти институты помогают общественным организациям получать необходимые знания, находить единомышленников, продвигать свои идеи и добиваться конкретных результатов. Такая ежедневная работа по укреплению так называемого «третьего сектора» исключительно важна для нашей партии», — заявил он.

По его словам, победа на выборах возлагает на партию особую ответственность перед избирателями.

«Рассчитываю, что сторонники партии, общественные организации, гражданские активисты примут самое деятельное участие в реализации Народной программы, продолжат предлагать новые решения, участвовать в общественном контроле, помогать нам оперативно реагировать на актуальные запросы», — сказал он.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что сегодня с партией успешно сотрудничают более 11 тысяч НКО, под эгидой сторонников партии для них действуют центры поддержки гражданских инициатив, проходят «Добрые встречи» с общественниками, юридические консультации, обучение в «Университете НКО» и многое другое.

«В свою очередь партнёрские некоммерческие организации и гражданские активисты каждый день участвуют в решении задач, которые являются приоритетами «Единой России» и государственной политики в целом. Это помощь семьям участников спецоперации и ветеранам, поддержка инвалидов, работа с многодетными семьями и молодёжью. Вместе мы быстрее выявляем проблемы людей и находим самые эффективные решения», — подчеркнул он.

Многие из предложений сторонников становятся законодательными инициативами партии и государственными решениями, отметил секретарь Генсовета. В их числе: продление на 10 лет пониженных тарифов страховых взносов для социально ориентированных НКО, повышение порога обязательного аудита до пяти миллионов рублей, учреждение Дня памяти жертв геноцида советского народа (19 апреля).

По его словам, институт сторонников — это не только первый шаг ко вступлению в партию, но и возможность участвовать в решении государственных задач, найти поддержку своего проекта, обрести единомышленников по всей стране.

«Рядом с партией всегда были люди, разделяющие наши ценности и готовые работать на общий результат», — заметил он.

Владимир Якушев напомнил, что сторонники внесли особый вклад в формирование Народной программы: только через сайт естьрезультат.рф они направили более 500 тысяч предложений.

В предварительном голосовании «Единой России» участвовали более пяти тысяч сторонников и почти полторы тысячи представителей НКО.

«Институт сторонников открывает дорогу тем, кто готов брать на себя ответственность. В ходе всей предвыборной кампании «Единая Россия» чувствовала поддержку своих давних и надёжных партнёров: профсоюзов, казачества, ветеранских и поисковых организаций, всероссийских обществ инвалидов, слепых и глухих. Это — ясное выражение вашей политической позиции, а значит — позиции российского гражданского общества. Искренне благодарю вас за огромную работу, которую вы проделали. И поздравляю с нашей общей победой!» — сказал Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета дал поручение НКО и советам сторонников «Единой России» в регионах принять участие в экспертном сопровождении и контроле за выполнением Народной программы.

Владимир Якушев отметил деятельность сторонников по поддержке участников СВО и членов их семей, продвижению здорового образа жизни и занятий физкультурой.

Он заверил, что «Единая Россия» продолжит укреплять статус института сторонников в структуре партии.

Председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что уже выполнено 87% предложений общественников, вошедших в резолюцию Форума-2025.

В частности, ключевыми направлениями работы стали расширение финансовой помощи НКО, защита исторической правды (в том числе учреждение новой памятной даты — 19 апреля. Это День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны) и повышение безопасности некоммерческого сектора в интернете.

Говоря о финансовой поддержке некоммерческого сектора, парламентарий сообщила, что за последние пять лет объём финансирования в федеральном бюджете вырос в 1,6 раза, а в 2027 году — с учётом поправки «Единой России» ко второму чтению — увеличится ещё больше, а общая сумма поддержки превысит рекордные 488 миллиардов рублей.

Завершением форума стало принятие резолюции, в которой стоит задача по разработке федеральной стратегии развития сектора СОНКО до 2036 года. Документ планируется подготовить совместно с Минэкономразвития РФ.

Отдельный блок документа касается внутреннего развития института сторонников. В планах — масштабирование спортивного марафона «Сила России», расширение образовательных программ на базе Высшей партийной школы и проведение масштабной кампании по вовлечению новых членов в ряды сторонников.

Владислав Грохольский, председатель Южно-Сахалинского местного совета сторонников Единой России, принял участие в форуме в составе делегации руководителей советов сторонников от Сахалинской области:

«Форум дал конкретные инструменты для работы совета сторонников Единой России. Особенно полезной стала лекция Ильи Шебуракова о профиле компетенций руководителя — мы разобрали, как выстраивать команду и подбирать людей под задачи.

Отдельно отмечу выступления Владимира Якушева и Ольги Занко — они задали высокий уровень дискуссии. В целом форум отличный: много новой информации и обмена реальным опытом с коллегами из других регионов. Есть что внедрять в работу Сахалинского регионального совета сторонников Единой России», — отметил он.