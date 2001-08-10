Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В следующем году активные участники программы "Пушкинская карта" смогут рассчитывать на увеличенный лимит для посещения культурных событий – сумма на покупку билетов в театры, на концерты, выставки и экскурсии может вырасти вдвое, сообщает пресс-служба ВТБ.

По данным ВТБ, который выступает оператором проекта, в текущем году молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет оформили свыше 8 млн карт и израсходовали по ним более 9 млрд рублей на культурные мероприятия по всей России. Дополнительно предусмотрена поддержка в виде промокода в афишном сервисе: его можно будет активировать в январе при выполнении определенных условий, срок действия составит три месяца.