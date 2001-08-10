Сахалинские ветераны СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в 12 федеральных центрах Соцфонда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2026 году демобилизованные участники СВО из Сахалинской области могут бесплатно пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в 12 федеральных центрах Социального фонда России на материке. Государство полностью оплачивает лечение, проживание, питание и дорогу.
Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, пройти восстановительный курс продолжительностью до 21 дня можно раз в год. Программу оздоровления и подходящий центр специалисты подбирают индивидуально с учётом решения врачебной комиссии.
Ветеранам не нужно тратить свои деньги на дорогу и ждать компенсации – Отделение СФР заранее выдаёт талоны на самолёт, поезд, автобус или водный транспорт туда и обратно. Вариант возмещения по чекам также сохраняется. Бойцы с инвалидностью I группы или нуждающиеся в помощи по медицинским показаниям (по заключению врачебной комиссии) могут поехать вместе с сопровождающим – фонд оплатит сопровождающему билеты, проживание и питание.
Ветеран СВО из Корсакова Дмитрий поделился: «После ранения требовалось серьёзное восстановление, но переживал из-за перелёта с острова и оформления бумаг. В Соцфонде всё организовали быстро: подобрали центр, заранее оформили авиабилеты туда и обратно. Прошёл курс процедур, вернулся домой с новыми силами».
Управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Надежда Синицына отметила: «Наша задача – убрать любые организационные и финансовые барьеры на пути бойца к выздоровлению. За каждым ветераном закрепляется персональный куратор, который помогает на всех этапах: от подачи заявления и оформления билетов до возвращения домой».
Оформить путёвку можно через «Госуслуги», в клиентской службе ОСФР или в МФЦ. Необходимые медицинские документы фонд при необходимости запросит в поликлинике сам. Решение принимается за восемь рабочих дней.
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