Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Портал Дром выяснил, почему, по мнению сахалинских автолюбителей, мало кто сдаёт вождение с первого раза. Респонденты выбирали между коррупцией, жёсткими требованиями и слабой подготовкой учеников.

Как сообщили ТИА "Острова", половина опрошенных не связывает проблему с коррупцией. Из них 36% уверены, что сдающие реально не научились водить, а 14% считают требования чересчур жёсткими. Ещё 21% видят сговор инспекторов, инструкторов и автошкол. Остальные 29% ответили, что присутствует всего понемногу.

В жёстких требованиях чаще видят причину в Забайкалье (31%), Хакасии (25%) и Томской области (22%). На слабую подготовку указывают в Нижегородской области (50%), Югре и Хакасии (по 46%). В сговор верят в Ленинградской (44%) и Московской (42%) областях, а также в Санкт-Петербурге (41%).

В комментариях водители вспоминали, как сдавали сами. Житель Читы рассказал, что 20 лет назад в техникуме из группы в 25-30 студентов не сдавали лишь 2-3 человека, а сейчас сдают 2-4 ученика из групп автошкол. Другой пользователь видит причину в инструкторах и посредственном качестве обучения. Автолюбитель из Кургана считает, что раньше на права шли те, у кого было желание, а теперь многие учатся для галочки.

Опрос проходил с 5 по 12 октября 2026 года, в нём участвовали почти 12 тысяч человек.