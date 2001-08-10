Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Делегация Южно-Сахалинска во главе с мэром Сергеем Надсадиным представила опыт привлечения частных инвестиций и развития инфраструктуры на II Всероссийском форуме-выставке "Большие решения малой родины". Мероприятие прошло в Мастерской управления "Сенеж".

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, форум организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, участие приняли более 800 представителей из 89 регионов.

Такие встречи - возможность обменяться реальными решениями. У каждого города есть сильные стороны и успешные практики, многое можно применить у себя, - прокомментировал Сергей Надсадин.

По его словам, город развивается быстрее, когда инвестиции привлекают в социальную среду и инфраструктуру. Среди инструментов - участки без торгов, компенсация расходов на инженерную инфраструктуру, льготы по аренде, концессии и ГЧП. Проекты стараются вести в режиме одного окна с сопровождением.

Сейчас в городе действует порядка 130 инвестпроектов на сумму более 400 млрд рублей. Внешние средства позволяют бюджету не резервировать крупные суммы, а бизнес реализует объекты быстрее и экономнее.

Директор департамента экономического развития Павел Павленко привёл примеры. По концессии ввели водозабор "Южный" с инвестициями около 5 млрд рублей, он обеспечивает водой около 65 тыс. жителей. Также по концессии построена школа на 1260 мест на Комсомольской.

Делегация поделилась цифровыми инструментами управления и развитием общественных пространств. За пять лет муниципальный центр управления обработал более 100 тыс. обращений, а опыт взяли за основу 68 центров по стране.