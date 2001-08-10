Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими отдельного батальона управления гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине прошли практические занятия по организации связи в полевых условиях.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в ходе занятий военнослужащие отработали развёртывание полевых узлов связи, прокладку кабельных линий и настройку радиостанций различных диапазонов.

Связисты выполнили нормативы по установлению и поддержанию связи между командными пунктами, передаче данных в защищённом режиме, а также по оперативному устранению неисправностей на линиях.

Особое внимание уделялось обеспечению устойчивой связи в условиях пересечённой местности и при воздействии средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

Руководитель занятий с позывным «Спутник» отметил: «От того, насколько быстро и качественно мы можем передать информацию, зависит успех любого подразделения. На занятиях мы моделируем различные ситуации, включая работу в условиях помех, чтобы каждый военнослужащий действовал уверенно и безошибочно».

По итогам тренировок личный состав сдал зачёты по развёртыванию средств связи и организации устойчивого канала передачи данных. Полученные навыки в дальнейшем закрепят в ходе занятий по боевой подготовке.