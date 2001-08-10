"Единая Россия" обеспечила финансирование президентской программы капремонта и строительства объектов образования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Капитальный ремонт и строительство объектов образования — в числе приоритетных задач, которые Президент поставил перед «Единой Россией», акцентировал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на заседании штаба по реализации программы капремонта и строительства школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования.
«По поручению Председателя партии Дмитрия Медведева при рассмотрении проекта федерального бюджета мы обеспечили финансирование данных статей расходов на ближайшие три года. У партии это стояло на контроле», — сообщил он.
По словам секретаря Генсовета, с 2022 года выполнен капремонт почти 7300 школьных зданий, в том числе 152-х — в 2026 году. Более 60% объектов, отремонтированных с федеральным софинансированием, расположены в сельской местности и в малых городах.
При поддержке «Единой России» с 2019 года в эксплуатацию введено более 1700 школ (в том числе в 2026 году — 15), они рассчитаны на 1,1 миллион мест. За этот же период введено в эксплуатацию почти 1700 детских садов общей мощностью около 250 тысяч мест.
Председатель общественного совета партпроекта «Новая школа», министр просвещения Сергей Кравцов отметил регионы-лидеры президентской программы капремонта и строительства объектов образования. Это Башкортостан, Ингушетия, Мордовия, Татарстан, Чечня, Московская, Рязанская, Сахалинская, Тверская, Челябинская области, Севастополь.
По его словам, есть прямые риски незавершения ремонтов в 2026 году в Архангельской и Курской областях (7 и 5 объектов соответственно — прим. ред.). О переносе объектов по капремонтам заявили Хакасия, Белгородская, Брянская, Кемеровская, Кировская, Курская, Саратовская, Омская, Оренбургская области, Краснодарский и Красноярский края, ХМАО.
«Перенос объектов по капремонту — это форс-мажор, поэтому просьба контроль усилить и максимально все работы завершить в срок», — акцентировал Сергей Кравцов.
Кроме того, 11 объектов капремонта в 7 регионах относятся к долгам прошлых лет. Из них в семи зданиях работы ещё не завершены: в Архангельской и Волгоградской областях — по два объекта, в Донецкой Народной Республике, Омской и Оренбургской областях — по одному объекту. В четырёх зданиях работы завершены, но акты не приняты: это Костромская область — три объекта и один объект — в Запорожской области.
В числе регионов с рисками по невводу школ и детских садов в 2027 году: Хабаровский и Приморский края, Северная Осетия–Алания и Карачаево-Черкесская Республика. По отдельным объектам есть вопросы в Республике Дагестан, Ставропольском крае, Кемеровской области-Кузбассе, Курганской, Курской, Нижегородской и Рязанской областях.
О патриотических акциях и проектах «Единой России» рассказала координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по молодёжной политике Алёна Аршинова. По её словам, на текущий момент в регионах открыты 33 тысячи Парт Героя, в акции приняли участие 18 тысяч школ, колледжей и университетов. На стенах внутри и снаружи зданий размещено 2100 муралов.
О ходе программы капремонта и реализации Народной программы «Единой России» отчитались представители регионов.
С докладами выступили губернатор Тверской области Виталий Королёв, секретарь Рязанского реготделения «Единой России», губернатор Павел Малков, первый замгубернатора — председатель правительства Кемеровской области-Кузбасса Андрей Панов, замгубернатора Курской области Оксана Крутько, секретарь Северо-Осетинского реготделения партии, глава региона Сергей Меняйло.
В свою очередь, зампред Госдумы Владимир Васильев призвал руководителей использовать неформальные и эффективные механизмы для решения возникающих трудностей и подходить к выполнению задач как к народной стройке.
«Родители помогают всем вам, педагоги, мы там работаем. Это работает, превосходя самые смелые ожидания, а главное — создаёт атмосферу, когда нет разделения на начальников, которые отвечают за что-то отдельно, и людей, которые спрашивают с них», — подчеркнул он.
«Высокая оценка нашей работы на федеральном уровне — это результат слаженной командной работы Правительства региона и Единой России, и, конечно, самих педагогов и родителей. Программа капремонта и строительства школ — это не просто цифры и объекты, это комфортные и безопасные условия для наших детей, для их развития и успешной учёбы.
С 2022 года, в Сахалинской области введено 12 новых школ на 5 900 мест, а 42 школы прошли ремонт и модернизацию. Благодарю всех, кто каждый день вкладывает силы в это большое дело. Продолжаем держать высокую планку — впереди ещё много задач по обновлению образовательной инфраструктуры островного региона», — отметила Министр образования Сахалинской области, Координатор федерального партийного проекта «Новая школа» в Сахалинской области Анастасия Киктева.
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