Жители домов на Дзержинского в Южно-Сахалинске сами решили вопрос зимней уборки двора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске жители многоквартирных домов всё активнее участвуют в решении вопросов зимнего содержания придомовых территорий. Один из примеров – дома №12 и 12а на улице Дзержинского. Здесь собственники заранее, ещё до наступления снегопадов, договорились с управляющей компанией о дополнительной механизированной расчистке двора.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, решение приняли на общем собрании собственников. Дополнительную услугу включили в договор с управляющей компанией и утвердили соответствующий тариф. Преимущества такого подхода жители смогли оценить уже после снегопада, прошедшего в минувшие выходные. Благодаря заблаговременной договорённости управляющая компания оперативно организовала механизированную расчистку придомовой территории.
Мастер по благоустройству ЖЭУ-3 Елена Клячко рассказала: «Через домовые чаты мы заранее предупреждаем о выходе техники, чтобы собственники успели убрать автомобили. Это позволяет быстрее и качественнее расчистить территорию. Одновременно работают дворники: приводят в порядок входные группы и пешеходные дорожки».
Подобная практика действует и в других многоквартирных домах Южно-Сахалинска. Жители могут самостоятельно определить перечень дополнительных услуг по зимнему содержанию территории, согласовать его с управляющей компанией и закрепить в договоре. В частности, можно предусмотреть механизированную расчистку парковочных карманов, детских площадок, а также вывоз снега. В зависимости от выбранного объёма работ будет различаться и стоимость услуг.
При этом обязательные работы по зимнему содержанию придомовых территорий управляющие компании должны выполнять независимо от наличия дополнительных соглашений.
Вице-мэр Южно-Сахалинска Евгений Золотов подчеркнул: «Мы видим, что жители всё активнее участвуют в управлении своими домами и заранее решают вопросы зимнего содержания территорий. Это правильный подход, который позволяет управляющим компаниям планировать работу, а собственникам – получать дополнительные услуги с учётом потребностей конкретного дома. Такие дворы включаются в графики механизированной расчистки в приоритетном порядке. Со своей стороны департамент городского хозяйства готов помогать жителям в организации общих собраний и взаимодействии с управляющими компаниями».
В администрации города отмечают: решение о включении дополнительных услуг в договор принимается на общем собрании собственников. При этом важно заранее определить не только перечень и стоимость работ, но и порядок их выполнения, включая места складирования снега или необходимость его вывоза. Получить консультацию по вопросам организации общего собрания и взаимодействия с управляющей компанией жители могут в департаменте городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска.
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