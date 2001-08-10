Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа «Троицкий» под руководством инструкторов – участников спецоперации продолжается подготовка личного состава мобильных огневых групп.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, программа включает тактическую, инженерную и огневую подготовки, а также дневные и ночные стрельбы с применением технических средств разведки и наблюдения: детекторов обнаружения дронов, приборов ночного видения, биноклей.

Сейчас боевые группы проходят слаживание в составе подразделения. На автомобилях высокой проходимости они отрабатывают действия при возникновении воздушной опасности. При обнаружении цели расчёты оперативно занимают огневые позиции, распределяют секторы наблюдения и открывают огонь на поражение.

Особое внимание уделяется слаженности действий в составе группы, скорости принятия решения и умению действовать в условиях, максимально приближенных к боевым.

Руководитель занятий с позывным «Пулемёт» отметил: «Основная задача мобильных огневых групп – защита стратегически важных объектов от атак беспилотников. Мы добиваемся, чтобы каждый боец чётко знал свои действия при воздушной угрозе и мог эффективно применять штатное вооружение и средства разведки».

По завершении курса слаживания военнослужащие сдадут зачёты, которые подтвердят их готовность к выполнению задач по предназначению.