На Сахалине продолжается подготовка мобильных огневых групп
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа «Троицкий» под руководством инструкторов – участников спецоперации продолжается подготовка личного состава мобильных огневых групп.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, программа включает тактическую, инженерную и огневую подготовки, а также дневные и ночные стрельбы с применением технических средств разведки и наблюдения: детекторов обнаружения дронов, приборов ночного видения, биноклей.
Сейчас боевые группы проходят слаживание в составе подразделения. На автомобилях высокой проходимости они отрабатывают действия при возникновении воздушной опасности. При обнаружении цели расчёты оперативно занимают огневые позиции, распределяют секторы наблюдения и открывают огонь на поражение.
Особое внимание уделяется слаженности действий в составе группы, скорости принятия решения и умению действовать в условиях, максимально приближенных к боевым.
Руководитель занятий с позывным «Пулемёт» отметил: «Основная задача мобильных огневых групп – защита стратегически важных объектов от атак беспилотников. Мы добиваемся, чтобы каждый боец чётко знал свои действия при воздушной угрозе и мог эффективно применять штатное вооружение и средства разведки».
По завершении курса слаживания военнослужащие сдадут зачёты, которые подтвердят их готовность к выполнению задач по предназначению.
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