В Южно-Сахалинске воспитанники "Преодоления" сделали "жемчужины на ладони"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча в рамках проекта «Всей семьёй в библиотеку» прошла 12 ноября. Гостями стали воспитанники реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» вместе с родителями.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, мероприятие построили вокруг четырёх необычных ноябрьских дат: Дня творческих осуществлений, Всемирного дня оригами, Всемирного дня рукоделия и Дня словарей и энциклопедий. Ребята и их родители разобрали историю каждого праздника и традиции, которые за ними стоят.
Финалом стал мастер-класс «Жемчужины на ладони», где каждый участник собрал собственный сувенир из морской ракушки.
Организатор встречи Алевтина Котляр отметила: «Мы специально выбираем праздники, о которых не пишут в школьных учебниках. Когда ребёнок узнаёт, что в ноябре есть день рукоделия или день творческих осуществлений, у него появляется повод сделать что-то своими руками – и часто это становится началом семейной традиции».
Следующая встреча проекта запланирована на декабрь 2026 года.
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