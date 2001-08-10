ВТБ: малый и средний бизнес нарастил расчёты с Китаем на треть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Клиенты малого и среднего бизнеса за девять месяцев 2026 года увеличили объём платежей в Китай на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные ВТБ.

Рост внешнеторговой активности подтверждают данные Федеральной таможенной службы: количество активных участников ВЭД в сегменте малого бизнеса за последний год увеличилось более чем на 30%. Драйвером этой динамики выступают не только крупные компании, но и небольшие производства и региональные дистрибьюторы, которые напрямую заказывают оборудование, электронику и потребительские товары из Китая.

По словам руководителя департамента анализа, координации и продуктового развития – старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой, задача банков - помочь компаниям максимально бесшовно организовать торговлю с партнерами из КНР на каждом этапе сделки. Банк также продлил льготные условия расчетов с КНР - это помогает компаниям снизить издержки.