Весной Южно-Сахалинск украсят тысячи тюльпанов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники МБУ «Зелёный город» высаживают луковицы тюльпанов на ключевых проспектах и улицах, а также в общественных пространствах областной столицы.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, сегодня, 13 ноября, работы продолжились на улице Горького в районе кафедрального собора Рождества Христова. Луковицы тюльпанов на этом участке высадили впервые – всего около восьми тысяч. В работах были задействованы семь специалистов.

Выбор ноября для посадки не случаен: эти растения хорошо переносят зимние морозы, а с наступлением тепла порадуют горожан ярким цветением.

Сотрудник МБУ «Зелёный город» Надежда Сумачакова рассказала: «Мы стараемся сделать Южно-Сахалинск ещё красивее. Высадка тюльпанов осенью – это инвестиция в хорошее настроение. Весной эти цветы украсят улицы областного центра».

В общей сложности планируется высадить около 80 тысяч тюльпанов. В ближайшее время работы проведут на проспектах Победы, Мира и Коммунистическом, улицах Емельянова и Горького. Ранее луковицы высадили в сквере Защитников Отечества.