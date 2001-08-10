ВТБ: сбережения россиян с начала года выросли на 1,7 трлн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По оценкам ВТБ, за 10 месяцев года объём розничных пассивов в российских банках увеличился на 3% (+1,7 трлн рублей) и приблизился к 67,6 трлн рублей. В октябре рынок «подрос» на 0,2%.
Ключевым драйвером роста выступают рублёвые накопительные счета. По итогам октября их объём, по оценкам ВТБ, вырос примерно на 300 млрд рублей (+2,8%). За десять месяцев средства на таких счетах увеличились на 20% (+1,8 трлн рублей), достигнув 11,1 трлн рублей.
«Темпы роста рынка сбережений физлиц в этом году ожидаемо замедлились, однако он сохраняет устойчивую положительную динамику. По сравнению с октябрём прошлого года рынок прибавил 9% — это порядка 5,4 трлн рублей. Особенно показателен тренд по накопительным счетам: их объём год к году вырос на четверть. Это не просто рост показателей — это отражение новой модели поведения россиян: сегодня для них приоритетны инструменты, позволяющие оперативно реагировать на жизненные задачи и при этом получать процентный доход», — отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.
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Оценка ВТБ на основе данных Frank RG
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