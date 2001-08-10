Аэровокзал «Южно-Сахалинск» стал лауреатом премии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная воздушная гавань региона стала лауреатом Национальной Премии «Транспортная безопасность России – 2026». Экспертный совет конкурса закрепил за комплексом этот статус на основании широкого спектра критериев. Аэровокзалу «Южно-Сахалинска» удалось обойти в борьбе за награду аэропорты центральной части страны, Сибири и Дальнего Востока.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск», коллектив предприятия отметили в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности». В период с 2025 по 2026 годы служба транспортной безопасности постепенно усиливалась.

В первую очередь – современным оборудованием. Кроме интроскопов и металлодетекторов в распоряжении сотрудников по досмотру появились чувствительные радиометры-спектрометры, газоанализаторы, противодронные детекторы и ружья. Также в помощники они получили нейросети: искусственный интеллект стали внедрять в систему видеонаблюдения для оперативного обнаружения забытых предметов или девиантного поведения среди пассажиров. Выходы из багажного отделения оборудовали дополнительными автоматическими воротами, чтобы предотвратить случаи прохода людей из общего зала в «чистую» зону.

Штат полностью укомплектовали. Летом 2025-го в службе транспортной безопасности сформировали собственную кинологическую группу. Аэровокзал «Южно-Сахалинск» стал первым предприятием транспортной отрасли, которое обзавелось своими патрульными расчётами: по четыре кинолога и немецкой овчарке. К работе они приступили после аттестации в июле 2026-го.

Чтобы оставаться в тонусе, все отделы службы транспортной безопасности по несколько раз в год проходили обучения и тренировки, в том числе по отработке действий в случае пожара, аварийной ситуации и отражению атаки БПЛА.

Генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец отметил: «Статус лауреата Национальной Премии „Транспортная безопасность России – 2026“ для нас очень важен. Эта награда показывает: мы действуем в верном направлении, принимаем правильные решения. Для аэровокзала „Южно-Сахалинск“ безопасность пассажиров и полётов – главный приоритет. Вдохновляет, что наши идеи, наши труды находят актуальными на федеральном уровне. Будем продолжать работу».

Впереди у главной воздушной гавани островов – продолжительный осенне-зимний период. В это время служба транспортной безопасности продолжит усиливаться. Следующим маркером эффективной работы подразделения станет премия «Воздушные ворота России». Аэровокзал традиционно примет в ней участие. Результаты будут известны в феврале.