Южно-Сахалинск отправил на переработку более 450 тонн покрышек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горожанам напоминают о важности соблюдения правил утилизации отработанных автомобильных покрышек. Отработанные шины не относятся к твёрдым коммунальным отходам, поэтому их складирование на контейнерных площадках недопустимо.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, начальник отдела мониторинга санитарного состояния управления мониторинга городского хозяйства Ирина Аксёнова отметила: «Покрышки необходимо передавать только в специализированные организации. В Южно-Сахалинске такие услуги также оказываются. Одно из предприятий принимает от жителей до четырёх легковых покрышек на безвозмездной основе».

Пункт приёма специализированной организации находится по адресу: проспект Мира, 2Б/15А. В штатном режиме он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. На период сезонной смены шин, до 1 декабря, приём также организован по субботам – с 9:00 до 15:00.

Бесплатная сдача шин предусмотрена исключительно для физических лиц: один автовладелец может безвозмездно передать до четырёх легковых покрышек. Эта мера не распространяется на грузовой транспорт, коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей – они обязаны утилизировать покрышки, заключив договоры со специализированными компаниями.

В этом году администрация Южно-Сахалинска уже направила на переработку более 450 тонн автомобильных шин. После переработки покрышки получают вторую жизнь: из них производят резиновую крошку, покрытия и другие полезные материалы.

Координатор партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский подчеркнул: «Правильная утилизация шин – это простой, но важный шаг каждого жителя для поддержания чистоты нашего города и заботы об экологии. Это наша общая ответственность, которая помогает сделать Южно-Сахалинск лучше».

Муниципальные службы на постоянной основе следят за санитарным состоянием городских территорий. Значительная часть контейнерных площадок Южно-Сахалинска оборудована камерами видеонаблюдения, что позволяет оперативно выявлять нарушения и передавать информацию в департамент общественной безопасности и контроля для принятия мер в отношении нарушителей. За несоблюдение требований при обращении с отходами предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составляет от 2 000 до 3 000 рублей, для юридических лиц – от 100 000 до 250 000 рублей.