Военнослужащие на Сахалине отработали тактические действия в условиях населённого пункта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа «Троицкий» с военнослужащими мотострелковых подразделений прошли практические занятия по отработке тактических действий в условиях населённого пункта.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в ходе занятий военнослужащие совершенствовали навыки ведения ближнего боя в составе штурмовых групп. Учебная обстановка была максимально приближена к боевой. Для проведения подобных занятий на полигоне оборудовали учебный городок, имитирующий застройку типичного сельского населённого пункта.

Особенностью тренировочного комплекса стали макеты одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек. Специфика одноэтажной застройки, состоящей из отдельных строений, потребовала от личного состава слаженных действий при переходе между изолированными зданиями, а также ведения боя с использованием дверных и оконных проёмов и проломов в стенах.

В ходе занятия военнослужащие отработали перемещение в составе боевых двоек с использованием строений в качестве укрытий, а также ведение огня из-за препятствий в условиях плотной сельской застройки. Подобные тренировки позволяют личному составу приобрести практический опыт, необходимый для выполнения задач в реальной обстановке.