Военнослужащие на Сахалине отработали тактические действия в условиях населённого пункта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа «Троицкий» с военнослужащими мотострелковых подразделений прошли практические занятия по отработке тактических действий в условиях населённого пункта.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в ходе занятий военнослужащие совершенствовали навыки ведения ближнего боя в составе штурмовых групп. Учебная обстановка была максимально приближена к боевой. Для проведения подобных занятий на полигоне оборудовали учебный городок, имитирующий застройку типичного сельского населённого пункта.
Особенностью тренировочного комплекса стали макеты одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек. Специфика одноэтажной застройки, состоящей из отдельных строений, потребовала от личного состава слаженных действий при переходе между изолированными зданиями, а также ведения боя с использованием дверных и оконных проёмов и проломов в стенах.
В ходе занятия военнослужащие отработали перемещение в составе боевых двоек с использованием строений в качестве укрытий, а также ведение огня из-за препятствий в условиях плотной сельской застройки. Подобные тренировки позволяют личному составу приобрести практический опыт, необходимый для выполнения задач в реальной обстановке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:17 Сегодня Две сахалинки торговали контрафактным алкоголем иностранного производства
08:52 Сегодня Сахалинка убила собутыльника ударами ножа в шею и голову
09:48 Сегодня Библиотеки Южно-Сахалинска, Томари, Мурманска, Якутска и Челябинска обменялись опытом
10:38 Сегодня Ветераны СВО каждую неделю проводят уроки мужества для сахалинских школьников
09:57 6 Ноября У жителей Южно-Сахалинска за неделю изъяли девять ружей и травматический пистолет
10:37 6 Ноября На отремонтированном участке Корсаковской трассы сделают пункт весогабаритного контроля
10:29 6 Ноября Почти 3000 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
10:59 6 Ноября Выбрасывание пакетиков с наркотиками из машины не помогло сахалинцу избежать ответственности
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
Выбор редакции
- 09:48 Сегодня Библиотеки Южно-Сахалинска, Томари, Мурманска, Якутска и Челябинска обменялись опытом
- 16:43 Вчера В Ново-Александровске родители вместе с детьми создают открытки о Сахалине
- 12:21 11 Ноября В Южно-Сахалинске открыт приём заявок на танцевальный арт-фестиваль "Заяви о себе"
- 14:05 10 Ноября В Южно-Сахалинске открыли мемориальную доску Герою России майору Сергею Ромашину
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?