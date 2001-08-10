Эксперт ВТБ: банки будущего будут конкурировать за право стать финансовым советником клиента
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Банки будущего будут конкурировать не количеством технологий и продуктов, а способностью решать повседневные задачи клиентов. Ключевую роль в этой трансформации сыграют искусственный интеллект, персонализация финансовых услуг и партнерства с технологическими компаниями. Такое мнение выразил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
По оценке ВТБ, традиционная модель финансового обслуживания постепенно меняется.
Банковские продукты все чаще будут встраиваться в привычные клиентам цифровые сервисы, а финансовые организации – переходить от продажи отдельных продуктов к комплексному решению жизненных задач. При этом перед банками встанет стратегический выбор: сохранить прямые отношения с клиентом и стать его финансовым советником, либо превратиться в поставщика продуктов для сторонних цифровых платформ.
Одним из ключевых инструментов этой трансформации станет искусственный интеллект. Согласно исследованию ВЦИОМ, 78% российских интернет-пользователей за последний год уже использовали нейросети. При этом развитие ИИ в финансовой сфере требует особого внимания к безопасности, защите персональных данных и сохранению контроля человека над важными решениями.
«ВТБ уже применяет генеративный ИИ в обслуживании клиентов. В контакт-центре технология анализирует историю обращений и предлагает операторам варианты ответов. Это позволяет высвобождать более 15 тысяч рабочих часов ежегодно.
ИИ-помощник для сотрудников отделений самостоятельно закрывает 87% вопросов при уровне удовлетворенности 97%», – отметил Георгий Горшков.
Следующим этапом станет развитие клиентского ИИ-помощника. Он сможет учитывать финансовую ситуацию и цели пользователя, подбирать персональные решения и выполнять отдельные действия в рамках предоставленных клиентом полномочий. «В 2027 году мы планируем развивать сценарии, связанные со сбережениями, инвестициями, программами лояльности и повседневными покупками», – добавил Горшков.
Важную роль в новой модели обслуживания сыграет сотрудничество ВТБ и Wildberries. Партнерство объединяет технологическую экспертизу маркетплейса в сфере ИИ и цифровых сервисов с финансовыми продуктами и розничной инфраструктурой банка. Это позволит создавать персонализированные предложения на основе покупательских интересов клиентов с их согласия. Например, при планировании крупной покупки ИИ-помощник сможет сравнить выгоду от скидки, кешбэка, рассрочки и кредитной карты и предложить наиболее подходящий вариант.
Параллельно ВТБ участвует в развитии открытых API и мультибанкинга, которые позволят объединять предложения разных финансовых организаций в едином клиентском интерфейсе.
«Искусственный интеллект разгружает человека от рутинных операций и делает обслуживание более персональным. Но окончательный выбор, особенно в вопросах ипотеки, инвестиций и крупных расходов, должен оставаться за клиентом. Поэтому банк будущего – это не тот, кто предлагает больше продуктов, а тот, кто помогает клиенту принять лучшее финансовое решение», – резюмировал Георгий Горшков.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:17 Сегодня Две сахалинки торговали контрафактным алкоголем иностранного производства
08:52 Сегодня Сахалинка убила собутыльника ударами ножа в шею и голову
09:48 Сегодня Библиотеки Южно-Сахалинска, Томари, Мурманска, Якутска и Челябинска обменялись опытом
10:38 Сегодня Ветераны СВО каждую неделю проводят уроки мужества для сахалинских школьников
09:57 6 Ноября У жителей Южно-Сахалинска за неделю изъяли девять ружей и травматический пистолет
10:37 6 Ноября На отремонтированном участке Корсаковской трассы сделают пункт весогабаритного контроля
10:29 6 Ноября Почти 3000 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
10:59 6 Ноября Выбрасывание пакетиков с наркотиками из машины не помогло сахалинцу избежать ответственности
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
Выбор редакции
- 09:48 Сегодня Библиотеки Южно-Сахалинска, Томари, Мурманска, Якутска и Челябинска обменялись опытом
- 16:43 Вчера В Ново-Александровске родители вместе с детьми создают открытки о Сахалине
- 12:21 11 Ноября В Южно-Сахалинске открыт приём заявок на танцевальный арт-фестиваль "Заяви о себе"
- 14:05 10 Ноября В Южно-Сахалинске открыли мемориальную доску Герою России майору Сергею Ромашину
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?