Тихоокеанское
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12:13, | Новости общества Сахалина и Курил

На проспекте Мира в Южно-Сахалинске заработал пешеходный светофор

На проспекте Мира в Южно-Сахалинске заработал пешеходный светофор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На проспекте Мира в районе Сахалинской областной клинической больницы заработал светофор. Речь идет об объекте возле автобусной остановки "Часовня" - он оснащен вызывной фазой для движения пешеходов. Как сообщает администрация города со ссылкой на источник, светофор переведен в штатный режим работы, пишет astv.ru.

Это значит, что пешеходы могут сами включать зеленый сигнал, когда им нужно перейти дорогу. Ранее на этом участке шли работы - теперь они завершены, и объект работает в обычном порядке.

Водителям и пешеходам стоит быть внимательными: на проспекте Мира возле больницы появился новый регулируемый переход.

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