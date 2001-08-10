На проспекте Мира в Южно-Сахалинске заработал пешеходный светофор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На проспекте Мира в районе Сахалинской областной клинической больницы заработал светофор. Речь идет об объекте возле автобусной остановки "Часовня" - он оснащен вызывной фазой для движения пешеходов. Как сообщает администрация города со ссылкой на источник, светофор переведен в штатный режим работы, пишет astv.ru.

Это значит, что пешеходы могут сами включать зеленый сигнал, когда им нужно перейти дорогу. Ранее на этом участке шли работы - теперь они завершены, и объект работает в обычном порядке.

Водителям и пешеходам стоит быть внимательными: на проспекте Мира возле больницы появился новый регулируемый переход.