На Сахалине военнослужащие по призыву осваивают тактическую стрельбу из АК-74

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном на Сахалине, с военнослужащими по призыву проводятся плановые занятия по огневой подготовке.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, обучение проходит по обновлённой методике, разработанной с учётом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Ключевую роль в подготовке новобранцев играют опытные инструкторы – военнослужащие, имеющие реальный боевой опыт. Они обучают солдат правильному вкладыванию оружия, выбору стрелковой стойки в зависимости от тактической обстановки, а также ведению эффективного огня по появляющимся и движущимся целям.

Особое внимание уделяется выработке навыков ведения огня с «неудобного плеча». Военнослужащие-правши отрабатывают стрельбу с левого плеча, а левши – с правого. Этот навык необходим для уверенного ведения боя в условиях городской застройки и пересечённой местности, позволяя эффективно использовать укрытия без демаскировки.

Перед выходом на стрелковый рубеж все военнослужащие прошли подробный инструктаж по требованиям безопасности при обращении с оружием. Практической части предшествовала поэтапная отработка каждого элемента изготовки к бою вхолостую, что позволило закрепить правильную моторику действий.

Подобные тренировки направлены на повышение профессионального мастерства личного состава и слаженности действий подразделений. Применение передовых методик огневой подготовки позволяет существенно сократить время адаптации молодого пополнения и гарантирует уверенное применение штатного стрелкового вооружения в любых условиях современного общевойскового боя.