Военнослужащие на Сахалине обучаются стрельбе из пулемёта Калашникова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты на Сахалине, осваивают стрельбу из 7,62-мм пулемёта Калашникова. Занятия проходят в рамках плановой боевой подготовки на полигоне «Троицкий».

Перед выходом на огневой рубеж военнослужащие изучили материальную часть оружия, порядок неполной разборки и сборки пулемёта, а также правила безопасности при обращении огнестрельным оружием.

Практическая часть включает изготовку к стрельбе из положения лёжа, прицеливание, ведение огня по неподвижным и появляющимся мишеням, а также выполнение упражнений с учётом тактической обстановки.

Опытные инструкторы – участники специальной военной операции особое внимание уделяют слаженности расчётов и умению действовать в составе подразделения. Пулемётчики отрабатывают не только точность стрельбы, но и быстроту принятия решения при смене позиции и выборе цели.

«Бойцы должны уверенно владеть штатным вооружением в любых условиях. В ходе занятий мы последовательно отрабатываем нормативы, добиваясь стабильного результата у каждого военнослужащего», - отметил инструктор по боевой подготовке с позывным «Корс».