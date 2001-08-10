Тихоокеанское
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13:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине обучаются стрельбе из пулемёта Калашникова

Военнослужащие на Сахалине обучаются стрельбе из пулемёта Калашникова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты на Сахалине, осваивают стрельбу из 7,62-мм пулемёта Калашникова. Занятия проходят в рамках плановой боевой подготовки на полигоне «Троицкий».

Перед выходом на огневой рубеж военнослужащие изучили материальную часть оружия, порядок неполной разборки и сборки пулемёта, а также правила безопасности при обращении огнестрельным оружием.

Практическая часть включает изготовку к стрельбе из положения лёжа, прицеливание, ведение огня по неподвижным и появляющимся мишеням, а также выполнение упражнений с учётом тактической обстановки.

Опытные инструкторы – участники специальной военной операции особое внимание уделяют слаженности расчётов и умению действовать в составе подразделения. Пулемётчики отрабатывают не только точность стрельбы, но и быстроту принятия решения при смене позиции и выборе цели.

«Бойцы должны уверенно владеть штатным вооружением в любых условиях. В ходе занятий мы последовательно отрабатываем нормативы, добиваясь стабильного результата у каждого военнослужащего», - отметил инструктор по боевой подготовке с позывным «Корс».

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