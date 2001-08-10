ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По предварительным оценкам ВТБ, объём ипотечных выдач в России по итогам десяти месяцев составил порядка 3,8 трлн рублей. Показатель превышает результат аналогичного периода 2025 года на 23%.

В октябре рынок жилищного кредитования ожидаемо «охладился» после ажиотажа предыдущего месяца на фоне изменений условий семейной госпрограммы. Объём выдач за октябрь эксперты банка оценивают в 308 млрд рублей. Для сравнения: в сентябре общерыночные продажи ипотеки превысили 617 млрд рублей, а годом ранее в октябре – порядка 484 млрд рублей.

Структурные сдвиги на рынке повлияли на распределение долей программ. По итогам октября доля семейной ипотеки на рынке снизилась примерно до 30% против 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее.

«Динамика октября – это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на «семейную ипотеку» в сентябре. Фундаментальные факторы остаются положительными: по итогам года ждём прироста рынка на уровне 7,5% к показателю 2025 года. Главный драйвер – рыночная ипотека. Прогнозируем объём выдач по ней на уровне около 2,1 трлн рублей – это будет более чем вдвое выше результата прошлого года», - отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.