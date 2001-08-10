На Камчатке под снегом замер урожай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После того, как АО «Заречное» пригласило жителей Елизовского района бесплатно собрать неубранный урожай, на поля стали приходить люди. Однако земля промёрзла насквозь – никакие вилы не берут, сообщает ИА «Кам 24».
В редакцию прислали видео, снятое на полях «Заречного» 7 ноября почти в девять часов утра. «Вот мы приехали сегодня в Раздольный за морковкой», – комментирует автор ролика.
На кадрах видно, как мужчина металлическими вилами пробует копнуть землю, но ничего не выходит – она промёрзла насквозь. «Вот таким замёрзшим осталось поле», – констатирует жительница Камчатки.
Женщина также показала поля с неубранной картошкой. «Ну всё, хана картошке тоже», – говорит автор ролика после того, как её сопровождающий ещё раз попробовал вскопать землю.
О ситуации в «Заречном» ранее подробно писало ИА «Кам 24». В этом году предприятие высадило 58 гектаров картофеля и 10 гектаров моркови. Убрать успели только около 50 гектаров картофеля и чуть больше гектара моркови. Затем сломался комбайн, запчасти для него ждали с материка.
6 ноября «Заречное» объявило, что все желающие могут бесплатно выкопать морковь для личных нужд. При этом ранее в интервью информагентству гендиректор Пётр Зименс отмечал, что земля промёрзла на 10–15 сантиметров и копать техникой невозможно.
После срыва уборки моркови предприятию придётся вернуть субсидии на производство овощей открытого грунта. Помимо этого, пройдёт проверка в отношении должностных лиц акционерного общества.
Добавим, что главным акционером «Заречного» выступает администрация Елизовского округа. Власти муниципалитета не видели большой проблемы в том, что «Заречное» не успело собрать часть урожая. Начальник экономического управления Дмитрий Бутенко назвал предприятие социально-ответственным и уточнил, что главного инженера, отвечавшего за подготовку к уборочной, уволили.
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