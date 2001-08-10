В Южно-Сахалинске разработали стратегию развития Семейной столицы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска разработала проект программы «Южно-Сахалинск – город для семей: забота, развитие, поддержка» на 2027–2030 годы.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, победа во Всероссийском конкурсе «Семейная столица России» подтвердила правильность выбранной стратегии. Сегодня в городе живут более 51 тысячи семей с детьми.

К 2030 году Южно-Сахалинск планирует выйти на 2700 рождений в год и увеличить число многодетных семей до четырёх тысяч. Также стоит задача увеличить число зарегистрированных браков с 1735 до 2500 в год и снизить долю разводов.

Среди направлений программы – помощь семьям без второго родителя, развитие групп кратковременного пребывания для малышей до полутора лет, бесплатные консультации семейных психологов, клубы взаимопомощи и совместные занятия для родителей и детей. Особое внимание уделят семьям защитников Отечества в рамках проекта «СВОя семья».

В сфере здравоохранения охват диспансеризацией планируют увеличить с 80% до 100%, а долю жителей, ведущих здоровый образ жизни, - с 9,1% до 13,7%. Долю систематически занимающихся спортом - с 66,2% до 74,9%.

Город продолжит развивать игровые и спортивные площадки, благоустраивать дворы и скверы, адаптировать общественный транспорт под родителей с колясками. Планируется создать единый цифровой портал с интерактивной картой семейных локаций и афишей мероприятий. Опыт Южно-Сахалинска представят другим регионам.