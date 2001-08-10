С начала года в Южно-Сахалинске убрали более 120 несанкционированных свалок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу по мониторингу и ликвидации несанкционированных свалок в частном секторе. Как отмечают специалисты, после выходных дней фиксируется значительное накопление отходов возле контейнерных площадок.
С начала года на территории муниципалитета выявили и убрали свыше 120 несанкционированных свалок. Эта работа соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным. Чаще всего сброс отходов фиксируют в частном секторе и на пустырях, нередко такие ситуации наблюдаются и возле контейнерных площадок.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, большой объём строительного мусора специалисты обнаружили около площадки в районе улицы Корсаковской, 40. Ещё в пятницу территория была чистой, а после выходных здесь появилось порядка 50 кубометров мусора вне отведённого места. Такая же ситуация наблюдается и по ряду других адресов.
Исполняющий обязанности начальника Управления мониторинга городского хозяйства Евгений Замотаев подчеркнул: «Специалисты управления проводят мониторинг территории муниципалитета ежедневно. По нашей статистике, в праздничные и выходные дни увеличивается объём стихийного мусора возле контейнерных площадок, особенно в частном секторе. Мы выявляем накопление разных видов отходов: смешанных, порубочных, строительных материалов, покрышек. Это является нарушением».
Дополнительной мерой контроля является система видеонаблюдения, установленная на многих контейнерных площадках. Городские службы фиксируют номера транспортных средств, на которых привозят мусор, а владельцев устанавливают с помощью УМВД. Согласно региональному законодательству, за несанкционированный сброс мусора предусмотрена административная ответственность: для физических лиц – до 3 000 рублей, для юридических лиц – до 250 000 рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:00 Сегодня На Сахалине после проверки прокуратуры в село вернулась качественная связь
10:21 Сегодня С начала года сахалинские работодатели заявили более 31 тысячи вакансий
09:01 Сегодня В России предложили не наказывать сурово медиков и отказаться от термина "врачебная ошибка"
09:36 Сегодня Землетрясение магнитудой 4,4 произошло юго-восточнее Симушира
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:03 16 Октября В Южно-Сахалинске начались чемпионат и первенство области по самбо
15:43 16 Октября У Северо-Курильска зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
08:01 16 Октября У жителя Южно-Сахалинска изъяли 50 пакетов с гашишным маслом
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
Выбор редакции
- 13:19 Сегодня На Сахалине и Курилах завершается благоустройство общественных пространств
- 10:21 Сегодня С начала года сахалинские работодатели заявили более 31 тысячи вакансий
- 15:36 Вчера Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию
- 09:29 19 Октября Анивским школьникам показали как играть в гольф
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?