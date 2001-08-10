С начала года в Южно-Сахалинске убрали более 120 несанкционированных свалок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу по мониторингу и ликвидации несанкционированных свалок в частном секторе. Как отмечают специалисты, после выходных дней фиксируется значительное накопление отходов возле контейнерных площадок.

С начала года на территории муниципалитета выявили и убрали свыше 120 несанкционированных свалок. Эта работа соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным. Чаще всего сброс отходов фиксируют в частном секторе и на пустырях, нередко такие ситуации наблюдаются и возле контейнерных площадок.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, большой объём строительного мусора специалисты обнаружили около площадки в районе улицы Корсаковской, 40. Ещё в пятницу территория была чистой, а после выходных здесь появилось порядка 50 кубометров мусора вне отведённого места. Такая же ситуация наблюдается и по ряду других адресов.

Исполняющий обязанности начальника Управления мониторинга городского хозяйства Евгений Замотаев подчеркнул: «Специалисты управления проводят мониторинг территории муниципалитета ежедневно. По нашей статистике, в праздничные и выходные дни увеличивается объём стихийного мусора возле контейнерных площадок, особенно в частном секторе. Мы выявляем накопление разных видов отходов: смешанных, порубочных, строительных материалов, покрышек. Это является нарушением».

Дополнительной мерой контроля является система видеонаблюдения, установленная на многих контейнерных площадках. Городские службы фиксируют номера транспортных средств, на которых привозят мусор, а владельцев устанавливают с помощью УМВД. Согласно региональному законодательству, за несанкционированный сброс мусора предусмотрена административная ответственность: для физических лиц – до 3 000 рублей, для юридических лиц – до 250 000 рублей.