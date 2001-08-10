Тихоокеанское
информационное агентство
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12:50, | Новости общества Сахалина и Курил

"Уже кружили вороны»: на Камчатке неизвестные бросили щенков умирать в лесу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 октября в Петропавловске-Камчатском в лесу рядом с приютом для собак «Под крылом Кутха» были найдены двое щенков. По словам волонтёров, малыши оказались на склоне и жались друг к другу. Их заметили после того, как над этим местом начали кружить вороны, сообщает ТК «41 Регион».

Щенки настолько маленькие и слабые, что пока не готовы даже к обработке от паразитов. Сейчас главная задача – помочь им набраться сил. Для этого нужны влажный корм для щенков или куриное филе, из которого можно приготовить щадящую кашу, говорят зоозащитники.

В приюте признаются, что не располагают достаточными ресурсами для выхаживания таких малышей, но оставить их в лесу не смогли. Впереди у щенков – осмотр ветеринаром, обработки и прививки, на которые также потребуются деньги.

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