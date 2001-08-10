В Южно-Сахалинске внедрят ИИ для раннего обнаружения пожаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска приступило к первому этапу реализации проекта по внедрению технологий искусственного интеллекта в действующую систему видеомониторинга «Лесохранитель». Это позволит повысить эффективность мониторинга с помощью камер и обеспечить более раннее обнаружение возможных возгораний.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, начальник пункта управления Единой дежурной диспетчерской службы города Александр Стариков пояснил, что сейчас специалисты эксплуатируют систему видеомониторинга «Лесохранитель», которая помогает выявлять очаги возгораний. Основная цель проекта модернизации – повысить эффективность видеонаблюдения и обеспечить более раннее обнаружение возможных возгораний. Для этого планируется использовать четыре роботизированные поворотные видеокамеры, установленные на телевизионной мачте на высоте около 150 метров. Сейчас камеры работают по шаблону, осуществляя цикличное патрулирование по заданным точкам.

Стариков отметил: «Внедряемый искусственный интеллект будет анализировать изображение с камер в автоматическом режиме и выявлять признаки возможного пожара, в частности появление дыма. При обнаружении подозрительного участка система сможет самостоятельно направить на него одну из камер, приблизить изображение и передать соответствующее уведомление оператору. Оператор, в свою очередь, принимает решение о передаче информации в экстренные службы или распознаёт её как ложное срабатывание. Важно подчеркнуть, что искусственный интеллект не заменит оператора, а поможет ему быстрее обнаруживать потенциально опасные ситуации и принимать необходимые решения».

Особенность проекта заключается в необходимости адаптации ИИ к специфическим климатическим условиям Сахалина. Частые туманы, высокая влажность, сильные ветровые нагрузки на мачту, а также пар от промышленных объектов могут создавать ложные срабатывания. Поэтому особое внимание планируют уделить обучению системы распознавать реальные признаки возгорания, игнорируя погодные и оптические помехи.

Реализация проекта рассчитана на девять месяцев и разбита на этапы. На первом этапе проведут технический аудит и подготовку инфраструктуры: анализ пропускной способности каналов связи с камер. После специалисты сформируют предложения по интеграции существующих видеопотоков в ИИ-модуль. В дальнейшем планируется обеспечить возможность оперативной передачи информации о возгораниях в соответствующие экстренные службы.