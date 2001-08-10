На Сахалине военнослужащие учатся преодолевать штурмовую полосу препятствий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа на Сахалине преодолевают штурмовую полосу препятствий.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, дистанцию бойцы проходят в полной боевой экипировке в составе боевой двойки. Под руководством ветеранов специальной военной операции они отрабатывают тактические приёмы передвижения по полю боя, прикрывая товарищей.
На маршруте движения боевым группам предстоит преодолеть разрушенные стены, бетонные блоки, деревянные заборы, завалы и узкие проходы. Для совершенствования координации движений и развития чувства равновесия военнослужащие отрабатывают бег по узкой доске и столбикам.
Чтобы погрузить бойцов в атмосферу реального боя, на маршруте активно применяют средства имитации. Инструкторы намеренно добавляют элемент внезапности: в любой момент в сторону группы может «прилететь» учебно-имитационная граната, заставляя военнослужащих мгновенно принимать решения и укрываться.
Занятия проходят под руководством инструкторов – участников СВО. Именно они, прошедшие через реальный огонь, передают бойцам опыт, который невозможно почерпнуть из учебников.
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