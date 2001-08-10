Более 700 сахалинских отцов оформили пособие по уходу за ребёнком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года в Сахалинской области более 700 отцов оформили ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. За аналогичный период прошлого года выплаты получали порядка 400 мужчин.

Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, пособие назначается только одному получателю на одного ребёнка. Оформить отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет и получать ежемесячную выплату может не только мама, но и папа, бабушка, дедушка или другой родственник. Главное условие – человек должен быть застрахован в системе обязательного социального страхования, то есть работать по трудовому договору.

В 2026 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих граждан составляет более 83 000 рублей в месяц. Сумма рассчитывается как 40% от среднего заработка за два предыдущих года, но не может превышать установленный максимум. В случае рождения двойни пособие выплачивается на каждого из детей. Право на получение пособия сохраняется даже, если получатель вышел на работу на полный день до того, как ребёнку исполнилось 1,5 года.

Чтобы оформить пособие, необходимо подать заявление работодателю вместе с заявлением на предоставление отпуска по уходу за ребёнком. Отделение СФР по Сахалинской области назначает выплату в течение 10 рабочих дней после получения сведений от работодателя.

Пособие по уходу – не единственная мера, на которую могут рассчитывать папы. Отец может быть владельцем сертификата на материнский капитал, если является единственным родителем или усыновителем. Также он может оформить единое пособие, которое полагается семьям, где ежемесячный доход на человека не превышает регионального прожиточного минимума. Помимо этого, Отделение СФР выплачивает отцам единовременное пособие при рождении ребёнка, если в семье работает только муж.

За консультацией по всем мерам поддержки жители Сахалинской области могут обратиться в единый контакт-центр СФР по номеру 8-800-100-00-01 или в клиентские службы Отделения.