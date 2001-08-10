43 сахалинца приступили к бесплатному обучению по востребованным профессиям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области продолжается подготовка специалистов с учётом потребностей регионального рынка труда. К бесплатному обучению приступили 43 человека, ещё 25 начнут занятия 12 ноября. Среди участников – безработные жители, ветераны СВО, члены их семей, люди старшего возраста.
Наибольший интерес вызвали специальности оператора котельной и водителя. Сейчас 24 человека осваивают управление котельным оборудованием, ещё 16 в ближайшие дни начнут переподготовку с водительской категории B на категории C и D. Кроме того, трое жителей региона учатся ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, будущие водители будут заниматься очно на базе ДОСААФ в течение двух с половиной месяцев. Подготовка операторов котельной и электромонтёров организована в «Сахалинэнерго» в очно-заочном формате и рассчитана на месяц.
Следующий этап стартует 12 ноября. В Сахалинском техникуме строительства и жилищно-коммунального хозяйства начнут готовить 12 сварщиков, а в Сахалинском техникуме сервиса – восемь кондитеров и пять поваров. Все занятия пройдут очно и продлятся месяц. При этом набор продолжается: на программу «Повар» осталось четыре свободных места. Также желающие могут записаться на подготовку нянь – работников по присмотру за детьми.
Особое место в региональной системе поддержки, выстроенной по инициативе губернатора, занимает профессиональная адаптация участников СВО и членов их семей. Ветеранам и их близким помогают получить новую специальность, восстановить профессиональные навыки и вернуться к трудовой деятельности. При подборе направления специалисты учитывают образование, опыт и индивидуальные обстоятельства каждого человека.
Директор Кадрового центра «Работа России» Сахалинской области Елена Савельева отметила: «Среди участников образовательных программ – 29 ветеранов СВО и членов их семей. Для многих это возможность начать новый профессиональный этап. Мы ориентируемся на потребности работодателей, чтобы полученные знания давали людям реальные перспективы трудоустройства».
Карьерные консультанты помогают выбрать подходящее направление с учётом квалификации и ситуации на рынке труда. При необходимости проводят профориентацию и составляют индивидуальный карьерный маршрут. Подготовка организована в рамках государственных мер поддержки занятости населения. Для безработных, женщин в отпуске по уходу за ребёнком и незанятых пенсионеров действуют федеральные стандарты Минтруда России. Для участников СВО и членов их семей предусмотрена отдельная региональная программа. Узнать об условиях бесплатного профессионального обучения и доступных направлениях можно в любом филиале регионального Кадрового центра «Работа России».
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