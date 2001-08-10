Жителей Сахалина просят не выбрасывать старые шины в неположенных местах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области во всех районах работают специальные пункты приёма использованных автомобильных покрышек. С наступлением сезона замены резины проблема брошенных шин снова стала актуальной.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, специалисты напоминают: утилизировать покрышки нужно цивилизованно, а не оставлять их там, где собирают обычный бытовой мусор или, что ещё хуже, в лесу. Контейнерные площадки предназначены только для складирования твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов – автомобильные шины к ним не относятся.
Директор департамента организации обращения с ТКО министерства ЖКХ Сахалинской области Виктория Огиенко отметила: «В регионе создаётся нужная инфраструктура. Пункты приёма отработанных шин действуют во всех районах Сахалинской области. Затем покрышки передают компаниям-переработчикам, где после специальной обработки из них делают безопасные резиновые покрытия, которые используют в том числе для благоустройства территорий».
Жителей региона просят пользоваться легальными способами утилизации опасных отходов. Список таких организаций можно найти на сайте областного министерства ЖКХ.
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