Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне «Троицкий» с военнослужащими гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, заключившими первые контракты с Министерством обороны России, проходят интенсивные занятия по армейской тактической стрельбе.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в отличие от классической огневой подготовки, АТС сочетает элементы тактики и стрельбы. Военнослужащие учатся не просто метко поражать мишени из автоматов Калашникова, а делать это в движении, из неудобных положений и из-за укрытий.

Особое внимание инструкторы уделяют быстрой смене огневых позиций и взаимодействию в составе боевых групп. Военные отрабатывают прикрытие товарищей огнём, смену секторов обстрела и поражение нескольких целей в короткие промежутки времени.

Инструктор по боевой подготовке с позывным «Ермак» отметил: «Армейская тактическая стрельба – это фундамент подготовки современного бойца. Здесь важно всё: как ты держишь оружие, как двигаешься, как быстро принимаешь решение. Мы учим ребят действовать на опережение, потому что в реальном бою промедление стоит жизни».

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальному бою, на полигоне применяют средства имитации: взрывпакеты, дымовые шашки и холостые боеприпасы. Занятия проводят опытные инструкторы – участники специальной военной операции. Они передают мотострелкам реальный боевой опыт, акцентируя внимание на типичных ошибках новичков и особенностях ведения боя в современных условиях.