На Сахалине военнослужащие ВВО проходят курс армейской тактической стрельбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне «Троицкий» с военнослужащими гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, заключившими первые контракты с Министерством обороны России, проходят интенсивные занятия по армейской тактической стрельбе.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в отличие от классической огневой подготовки, АТС сочетает элементы тактики и стрельбы. Военнослужащие учатся не просто метко поражать мишени из автоматов Калашникова, а делать это в движении, из неудобных положений и из-за укрытий.
Особое внимание инструкторы уделяют быстрой смене огневых позиций и взаимодействию в составе боевых групп. Военные отрабатывают прикрытие товарищей огнём, смену секторов обстрела и поражение нескольких целей в короткие промежутки времени.
Инструктор по боевой подготовке с позывным «Ермак» отметил: «Армейская тактическая стрельба – это фундамент подготовки современного бойца. Здесь важно всё: как ты держишь оружие, как двигаешься, как быстро принимаешь решение. Мы учим ребят действовать на опережение, потому что в реальном бою промедление стоит жизни».
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальному бою, на полигоне применяют средства имитации: взрывпакеты, дымовые шашки и холостые боеприпасы. Занятия проводят опытные инструкторы – участники специальной военной операции. Они передают мотострелкам реальный боевой опыт, акцентируя внимание на типичных ошибках новичков и особенностях ведения боя в современных условиях.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня Уборщица похитила из конверта тренера в Корсакове 145 тысяч рублей
09:01 Сегодня Молодой сахалинец решил купить пистолет у случайных знакомых и лишился денег
10:05 Сегодня Поронайца будут судить за браконьерство на Лютоге
09:22 Сегодня Сахалинец приревновал сожительницу и получил удар ножом в шею
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
17:03 16 Октября В Южно-Сахалинске начались чемпионат и первенство области по самбо
15:43 16 Октября У Северо-Курильска зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
Выбор редакции
- 15:36 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию
- 09:29 Вчера Анивским школьникам показали как играть в гольф
- 17:03 16 Октября В Южно-Сахалинске начались чемпионат и первенство области по самбо
- 10:14 15 Октября Студенты Сахалинского техникума сервиса отшивают маскировочные костюмы для участников СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?