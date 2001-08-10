Тихоокеанское
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11:51, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие отработали стрельбу из миномётов "Сани"

На Сахалине военнослужащие отработали стрельбу из миномётов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие, заключившие контракты с Минобороны России на Сахалине, осваивают технику ведения огня из 120-мм буксируемого миномёта «Сани». Практические занятия с миномётными расчётами проходят на полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа «Троицкий».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в ходе тренировок профессиональные навыки бойцам передают артиллеристы ВВО с реальным боевым опытом, полученным в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие отрабатывали нормативы по занятию огневых позиций, подготовке миномётов к стрельбе и корректировке огня.

Военные выполнили несколько пристрелочных выстрелов осколочно-фугасными минами, после чего скорректировали огонь и поразили позиции условного противника, расположенные в лесистой местности. Кроме того, расчёты 120-мм миномётов «Сани» отработали нормативы по смене позиции и приведению орудия к бою.

Обнаружение целей, корректировку огня и видеоконтроль поражения цели вели расчёты беспилотной авиации миномётной батареи.

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