На Сахалине военнослужащие отработали стрельбу из миномётов "Сани"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие, заключившие контракты с Минобороны России на Сахалине, осваивают технику ведения огня из 120-мм буксируемого миномёта «Сани». Практические занятия с миномётными расчётами проходят на полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа «Троицкий».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в ходе тренировок профессиональные навыки бойцам передают артиллеристы ВВО с реальным боевым опытом, полученным в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие отрабатывали нормативы по занятию огневых позиций, подготовке миномётов к стрельбе и корректировке огня.
Военные выполнили несколько пристрелочных выстрелов осколочно-фугасными минами, после чего скорректировали огонь и поразили позиции условного противника, расположенные в лесистой местности. Кроме того, расчёты 120-мм миномётов «Сани» отработали нормативы по смене позиции и приведению орудия к бою.
Обнаружение целей, корректировку огня и видеоконтроль поражения цели вели расчёты беспилотной авиации миномётной батареи.
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