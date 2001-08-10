Волонтеры проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Корпоративные волонтеры «Сахалинморнефтегаз-Шельф», дочернего Общества «Роснефти» (проект «Сахалин-1») помогли работникам Сахалинского ботанического сада в благоустройстве территории и посадили новые виды деревьев и кустарников.

В минувшие выходные на помощь работникам ботсада пришли около 50 сотрудников с супругами и детьми. Фронт работ, как всегда, был масштабным: добровольцы убирали накопившиеся за прошедшие месяцы ветки и сухостой, расчищали участки от сорнякового бурьяна.

Кроме того, были проведены работы по регулированию водотока. На участке, где ручей разделяется на два рукава, волонтеры перекрыли второстепенный рукав и расширили русло основного. Это поможет направить поток воды по основному руслу и снизить риск подмыва новой деревянной дорожки около калиновой экспозиции, обеспечив её сохранность и безопасность посетителей.

Волонтеры работали под руководством сотрудников ботанического сада, которые подробно инструктировали, контролировали выполнение работы и попутно делились своими обширными знаниями.

Отдельным мероприятием стали дополнительные посадки в экспозиции, заложенной волонтерами в прошлом году к 30-летию проекта «Сахалин-1». Теперь коллекция пополнилась саженцами голубых елей, сосен, туи, а также декоративных рододендронов и гибискуса.

- Подобные акции позволяют одновременно решать научно-коллекционные, благоустроительные и хозяйственные задачи. Благодаря участию волонтёров Ботанический сад постепенно расширяет живые коллекции, осваивает новые участки, улучшает условия для посетителей и развивает инфраструктуру, необходимую для его повседневной работы, - поделился директор Сахалинского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН Александр Кордюков.

Для многих южносахалинцев и гостей города Ботанический сад является одним из любимых мест прогулок. Для поддержания порядка на его обширной территории требуется немало усилий, и помощь волонтеров всегда кстати. Нефтяники проекта «Сахалин-1» уже на протяжении многих лет регулярно собираются и проводят сезонные работы.