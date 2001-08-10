TelecomDaily: география сетей 5G в России расширилась до 27 городов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сети пятого поколения работают в 27 российских городах, следует из исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Специалисты подтвердили наличие сигнала собственными замерами.

Данные приведены по состоянию на 5 октября 2026 года. С момента коммерческого запуска 11 сентября число городов с 5G увеличилось с 16 до 27 – почти на 69%. На первом этапе в их числе были Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Исследователи проверяли связь в движении: маршруты проходили через центральные районы городов и основные транспортные магистрали. Наличие сигнала на обследованных участках не означает сплошного покрытия всей городской территории.

Самую широкую географию присутствия среди операторов, по данным исследования, показала МТС. Сигнал её сети пятого поколения подтвердили в 21 городе, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь и Самару.

На Дальнем Востоке, согласно предоставленным оператором сведениям, МТС запустила 5G в Якутске и Чите. В Якутске сеть работает в нескольких районах на частотах 2100 МГц, используемых также для LTE. В Чите покрытие охватывает участки центрального района, жилых микрорайонов и территории вблизи автомагистралей.

До конца 2026 года оператор планирует продолжить расширение географии сети на Дальнем Востоке.