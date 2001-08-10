В Сахалинской области стартовал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области дан старт осеннему сезону Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». С 19 октября по 13 ноября 2026 года жителям шести муниципальных образований предстоит собрать и сдать на переработку бумажные отходы, чтобы вновь подтвердить статус одного из самых экологически ответственных регионов страны.

Организатор акции в островном регионе – министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области совместно с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и компанией ООО «АМ-Групп». Мероприятие проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема».

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, к участию приглашаются жители Южно-Сахалинска, Долинского, Корсаковского, Невельского, Холмского и Анивского районов.

К сдаче принимается только чистая, сухая и тщательно сортированная макулатура: офисная бумага, книги и картонные изделия должны быть собраны отдельно. Участников просят удалять из пачек скрепки, скобы, металлические пружины, пластиковые обложки, скотч и другие инородные элементы. К переработке не принимаются глянцевая бумага, ламинированные листы, упаковки из-под яиц, пачки от сигарет, бумажные стаканчики, салфетки, чеки, а также грязные и мокрые отходы.

Первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Ли отметил: «Участие в акции открывает для образовательных учреждений возможности не только для практической экономии ресурсов, но и для масштабной просветительской работы. Это наглядный урок, демонстрирующий, как вовлечение бумаги во вторичный оборот может спасти часть леса, как работает экономика замкнутого цикла и как снижается давление на окружающую среду. Опыт показывает, что подобные инициативы учат подрастающее поколение экологической ответственности и на живом примере доказывают, как личные усилия каждого суммируются и превращаются в весомый результат для всего общества».

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта, сдать макулатуру в пункт приёма либо поучаствовать в совместной акции с детскими садами, школами и другими учреждениями, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

В Южно-Сахалинске работают два пункта приёма макулатуры для граждан. «ВторПункт» АО «Управление по обращению с отходами» располагается на территории парковки торгового центра «Альфа Панорама» по адресу: улица Емельянова, 14, телефон 8 (4242) 721-350. Принимаются книги и картон. ООО «СанЭко» находится по адресу: Южно-Сахалинск, улица Ленина, 76А, телефон +7 (900) 666-96-00. Принимаются газеты, книги, учебники.

В прошлом году регион собрал 97,7 тонны макулатуры в шестом сезоне Всероссийской акции и занял первое место в категории «Малые регионы». Значительный вклад внесли самые юные жители области. Детский сад №42 «Черёмушки» из Южно-Сахалинска показал результат 39 тонн макулатуры, что позволило учреждению занять третье место в России в групповом зачёте среди всех детских садов страны.